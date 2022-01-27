الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين بحثا الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

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