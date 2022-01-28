تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الجمعة 28-1-2022

سجل سعر اليورو للشراء والبيع تراجعًا جديدًا، اليوم الجمعة 28-1-2022، عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، بينما استقر سعره دون تغيير فى بنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى، وذلك بنهاية تعاملات الأسبوع الجارى.

سعر اليورو الجمعة 28-1-2022

وتذبذب سعر اليورو بين 17.416 جنيه - 17.638 جنيه للشراء وبين 17.6965 جنيه - 17.825 جنيه للبيع، حيث استقر سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية عند 17.638 جنيه للشراء و17.825 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى عند 17.6592 جنيه للشراء و17.7757 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من 17.6404 جنيه لـ 17.4198 جنيه للشراء ومن 17.8019 جنيه لـ 17.6965 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو للتحويل من 17.6403 جنيه لـ 17.4198 جنيه للشراء ومن 17.80194جنيه لـ 17.6964 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلى من 17.6294 جنيه لـ 17.4167 جنيه للشراء، ومن 17.8019 جنيه لـ 17.6965 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى عند 17.6645 جنيه للشراء و17.8246 جنيه للبيع.

وتسود مخاوف رسمية من تباطؤ معدل تعافى الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو والتى تضم 19 دولة، تزامنًا مع ارتفاع ملحوظ فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون.

وعزز المخاوف سالفة الذكر تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا إلى قطاع الخدمات حيث أعاقت الزيادة الكبيرة في الإصابات خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن.

وتشهدت القارة الأوروبية تحركات واسعة لتغطية السواد الأعظم من المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس، ما دفع دول القارة الأوروبية لاستكمال إجراءات تخفيف الإغلاق وعودة حركة التصنيع والانتاج والتجارة إلى طبيعتها تدريجيًا.