الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالة جريئة لروبى فى حفل «Joy Awards» بالرياض

روبي
روبي

خطفت النجمة روبي الأضواء خلال حفل ختام "Joy Awards" والمقام بالمملكة العربية السعودية، حيث ارتدت فستانا أسود لامع، مكشوف الصدر، مزخرف ببعض الإكسسوارات بمنطقة الكتف.

ونسقت مع الإطلالة المميزة، حقيبة سوداء صغيرة، مع شعر قصير، حيث يعتبر الحضور الأول لها بمهرجان " Joy Awards" الرياض.

ويعتبر حفل Joy Awards أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي، كما يرشح أفضل الفنانين في مختلف المجالات الفنية، ويجتمع فيه ألمع النجوم والمشاهير من جميع أنحاء العالم.

 

جوائز " Joy Awards" بتصويت الجمهور

 

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث من المفترض ان يشهد الحفل عدد من العروض الفنية الحية على المسرح، بالإضافة إلى تكريم الكثير من الشخصيات العامة في الوطن العربي.

ومن المفترض، أن يتم اختيار الفائزين من النجوم عن طريق تصويت النجوم، وهذا ما يميز الحفل والتكريم، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمسة اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية. 

ويحضر الحفل كوكبة كبيرة من النجوم وأبرزهم كل من: إيمي سمير غانم، وزوجها النجم حسن الرداد، والفنانة دنيا سمير غانم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته النجمة روجينا، والمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب العراقي كاظم الساهر، والنجمة ليلى علوي، والنجم رامز جلال، والنجم محمد سعد، والإعلامي عمرو أديب، والنجم وليد توفيق.

بالإضافة إلى النجم كريم محمود عبد العزيز، وقصي الخولي، وراغب علامة، والتونسية لطيفة، وأحلام، وكارمن بصيبص، وروبي، والنجمة اللبنانية إليسا، والنجم محمد حماقي والنجمة السورية أصالة نصري وزوجها، وعدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم.

Joy Awards نانسي عجرم محمد سعد المملكة العربية السعودية روبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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