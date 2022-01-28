محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع عبدالمنعم رياض بالوراق

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام والتخلص من معوقات تطوير الشوارع.

وشدد محافظ الجيزة على بدء العمل لتطوير شوارع حي الوراق وشارع عبدالمنعم رياض.

وبدأ حي الوراق تحت اشراف هاني السيسي رئيس الحي إزالة الأكشاك المخالفه والتعديات وتوسعة شارع عبد المنعم رياض وراق الحضر في اطار اعمال التطوير التي سوف يشهدها الشارع.

توسعة شارع عبدالمنعم رياض من الاشغالات

وكانت شنت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.



وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع ٩٠٠ طن تراكمات ومخلفات من قطع أراضي فضاء غير مسورة بمنطقة ٩٤ ع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات لخدمة القاطنين في المنطقة.



وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل حيث تم الدفع بـ ٨ معدات متنوعة لرفع المخلفات من خلال ٤٥ نقلة للمخلفات والرتش لافتا إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

توسعة شارع عبدالمنعم رياض من الاشغالات

كما شنت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.



وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع ٩٠٠ طن تراكمات ومخلفات من قطع أراضي فضاء غير مسورة بمنطقة ٩٤ ع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات لخدمة القاطنين في المنطقة.



وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل حيث تم الدفع بـ ٨ معدات متنوعة لرفع المخلفات من خلال ٤٥ نقلة للمخلفات والرتش، لافتا إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.