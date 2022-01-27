«التضامن» تنشر أبرز تصريحات الوزيرة خلال اجتماع «بحث المشاركة فى سكن كريم»

نشرت وزيرة التضامن الاجتماعي منذ قليل، عبر موقعها الإلكتروني، أبرز تصريحات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج خلال اجتماعها مع الجمعيات الأهلية لبحث المشاركة في تنفيذ «سكن كريم» بمبادرة «حياة كريمة».

وجاءت أبرز التصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي كالآتي:-

-الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية.

- الدولة تضع كامل ثقتها في المجتمع المدني وتقدر دوره التنموي جنبا إلى جنب مع الجهات

الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.

-الجمعيات الأهلية ترحب بالمشاركة في تنفيذ وحدات “سكن كريم”.

-الدولة تثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج "حياة كريمة".

-تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية.

-عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة.



- تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء.



-نعزز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج "وعي" المنفذة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

-التدخلات تشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة ومشروعات التمكين الاقتصـادي وعيادات 2 كفاية وتطوير الصناعات الجمعيات الأهلية ترحب بالمشاركة في تنفيذ وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.



-نعطي أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التـي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

-يتم اختيار الأسر وفقا للحالة الإنشائية المتهالكة وغير الامنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

-الاجتماع مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.