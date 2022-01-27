المرور تدفع بالأوناش لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالأوسطي

دفعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، منذ قليل، بسيارات الأوناش لسحب حطام حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الأوسطي بمايو، الذي نتج عنه مصرع وإصابة 10 مواطنين.

كان 3 مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاة حلوان.



تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الأوسطى ووجود متوفين ومصابين.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن 3 وفيات وإصابة 7 أشخاص أخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.