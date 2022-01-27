صندوق النقد الدولى: برامج نشر اللقاحات تتسم بالبطء فى اقتصادات الأسواق الصاعدة

قال صندوق النقد الدولي إنه بالرغم من سرعة برامج نشر اللقاحات وفعليتها في معظم الاقتصادات المتقدمة، ولكن تتسم برامج التطعيم بالبطء الشديد في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويشكل هذا التقدم البطء أحد العوامل المعوقة للتعافي في البلدان غير مكتملة التطعيم.

وتابع الصندوق في تقرير صادر له، أن أكثر المخاطر الصحية تنشأ إلحاحا من تأثير انتشار سلالة أوميكرون المتحورة، حتى وإن كانت أعراض الإصابة بها أخف حدة، فقبليتها للانتشار بسرعة متزايدة يمكن مع هذا أن تسبب مزيدا من نقص العمالة وتفرض ضغوطا إضافية على المستشفيات، مما يدفع إلى مزيد من تشديد القيود على الحركة لفترة أطول تتجاوز الربع الأول من العام (حسب المفترض في تنبؤات السيناريو الأساسي).

وتابع: «إذا تحققت هذه المخاطر، قد يهبط النمو العالمي إلى مستوى أقل مما جاء في السيناريو الأساسي، وعلاوة على ذلك، تفترض التنبؤات الخاصة بالنمو العالمي خفض النتائج الصحية المعاكسة الإصابات الشديدة والعلاج في المستشفيات والوفيات في معظم البلدان بنهاية ٢٠٢٢».

وأضاف: «لكن انخفاض معدلات التطعيم الحالية في كثير من البلدان يشكل مخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة، وكلما طال أمد فيروس كوفيد - ١٩ واتسع نطاق انتشاره، ازدادت أرجحية ظهور سلالات متحورة جديدة تقاوم اللقاحات، وتعيد عقارب ساعة الجائحة إلى الوراء، وتؤجج مشاعر السخط الاجتماعي إذا دعت الحاجة إلى تكرار فرض قيود على الحركة لإبطاء انتشارها».