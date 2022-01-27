ارتدي «الساتان» على طريقة المشاهير (صور)

الساتان من العناصر الأساسية في خزانة النساء، فهي قادرة على إضافة التطور الفوري لأي مظهر فهي من الأقمشة الشتوية المفضلة بسبب لمعانها الطبيعي، حيث تتطلب ملابس الساتان القليل من الإكسسوارات لتبدو بمظهر جيد ويمكن ارتداؤها كما هي لإضفاء مظهر جميل.

وفيما يلي بعض الطرق المستوحاة من المشاهير والتي يمكن للمرء استخدامها لدمج ملابس الساتان في خزانة ملابسهم اليومية.

قمصان الساتان الرسمية



قمصان الساتان هي ضرورة مطلقة في خزائن النساء العاملات ومظهرها كما نرى على عارضة الأزياء والمؤثرة كيارا فيراجني التي قامت بإقران قميصها الساتان الأبيض مع بنطلون أنيق، هو مظهر مناسب للعمل وأنيق.

ارتداء الساتان مع الجينز

يمكن ارتداء القميص أيضًا مع الدنيم بقصة مستقيمة كما يمكن ارتدئها مع ثنية فرنسية أساسية جيدة التنفيذ أو مع سترة غير مناسبة قليلاً وقميص مدسوس بالكامل،كما تقول الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا ، التي تعتقد أن مزج الصورة الظلية الرسمية للقميص مع الدنيم هو الطريقة المثالية لإضفاء القليل من الراحة، في المظهر كله.

إرتداء الساتان بلا أكمام

هناك طريقة أخرى لارتداء قمصان الساتان بدون أكمام؛ حيث يمكن استخدام بلوزات الساتان بلا أكمام في كل من الخروجات الرسمية وغير الرسمية كما ارتدت كارو دور مؤثرة الموضة الألمانية قميص الساتان برقبة.

بلوزات من الساتان

يمكن أيضًا ارتداء قمصان قصيرة مربعة الشكل معقودة عند الخصر مع التنانير ذات الثنيات؛ و يمكن إقران قمم القمصان مثل تلك التي شوهدت كيندال جينر وهي ترتديها مع حذاء عالي الكعب أنيق.

نصائح لارتداء قمصان الساتان

الساتان مادة رائعة يمكن ارتداؤها أثناء العمل لأنها تضفي على المظهر إحساسًا متطورًا، يمكن للمرء أن يرتدي بلوزات من الساتان أو قمصان ذات أكمام أو بلا أكمام للعمل من خلال إقرانها بسراويل مناسبة كما يمكن إدخالها في التنانير القصيرة أيضًا وارتداؤها بكعب مدبب، إذا كانت مساحة عملك تسمح بارتداء الملابس غير الرسمية.

كيف تغسل الساتان؟

من المهم غسل الساتان بالماء البارد والمنظفات الخالية من الصابون للحفاظ على لمعانه ونعومته و تجنب عصرها وتجفيفها في ضوء الشمس المباشر و يُفضل أيضًا كيّ أسطح الساتان بالبخار. لتجنب البقع ، لا ترش العطر مباشرة على سطح الساتان.