تجديد حبس متهمين بحيازة مخدر الهيروين في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المرج، اليوم الخميس، حبس شخصين 15 يومًاعلى ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مخدرالهيروين، ومصادرة المضبوطات.



وكانت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة، تمكنت من القاء القبض على شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدرالهيروين عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ٣ هاتف محمول".



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهمالإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.