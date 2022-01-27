الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب يبدأ من 2750 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة السادات، براتب يبدأ من 2750 جنيها لذوي الخبرات، و2400 جنيه بدون خبرة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عمال (أوفر - سنجر - أورليه) من الجنسين على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 حتى 37 سنة، براتب 2400 جنيه بدون خبرة وابتداءً من 2500 جنيه للخبرة بحسب التقييم.

كما تحتاج الشركة 500 عامل إنتاج من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 حتى 37 سنة، براتب 2400 جنيه.

كما تطلب الشركة 850 عامل إنتاج من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 وحتى 38 سنة، وذلك براتب 2400 جنيه بدون خبرة، وابتداءً من 2650 جنيها للخبرة.

وتتضمن الوظائف أيضا، 30 مراقب جودة من الجنسين على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 وحتى 25 سنة، وذلك براتب 2500 جنيه بدون خبرة، وابتداءً من 2750 جنيها للخبرة.

كما تحتاج الشركة 150 عامل إنتاج من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 وحتى 25 سنة، وذلك براتب 2400 جنيه بدون خبرة، وابتداءً من 2650 جنيها للخبرة.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، تأمين اجتماعي، مواصلات مجانية ذهابا وإيابا.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للحصول على إحدى تلك الفرص، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الجيش، فيش باسم الشركة، كعب عمل، صورة البطاقة الشخصية، طابعة تأمينية، 6 صور شخصية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الفرص، أو معرفة المزيد عنها، التوجه إلى وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم، البر الشرقي، عمارة غاز مصر، الدور الثاني.

مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية فرص عمل وظائف عامل إنتاج عمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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