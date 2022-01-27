أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب بزيادة 2.13% خلال أسبوع

سجلت أسعار النفط خامس مكاسب أسبوعية لها بعد ارتفاعها بنسبة 2.13% لتستقر عند 87.89 دولارًا للبرميل، طبقا لتقارير دولية.

ووصلت إلى 88.44 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014. وتعرضت إمدادات النفط العالمية للتهديد بعد أن ضرب الحوثيون شاحنات وقود في أبو ظبي وبعد انفجار في خط أنابيب رئيسي بين إيران وتركيا.

وفي الوقت نفسه، توقفت مكاسب الأسعار مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ونشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يوم الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في العالم زادت بنحو 660 مليون برميل مما كانت عليه قبل الوباء.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% لتستقر عند 1835.38 دولارًا/ للأوقية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع، ومدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بأوكرانيا وروسيا. وفي أثناء ذلك، قلصت توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مكاسب الأصول غير المدرة للعائد.