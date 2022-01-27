الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب بزيادة 2.13% خلال أسبوع

النفط
النفط

سجلت أسعار النفط خامس مكاسب أسبوعية لها بعد ارتفاعها بنسبة 2.13% لتستقر عند 87.89 دولارًا للبرميل، طبقا لتقارير دولية.

ووصلت إلى 88.44 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014. وتعرضت إمدادات النفط العالمية للتهديد بعد أن ضرب الحوثيون شاحنات وقود في أبو ظبي وبعد انفجار في خط أنابيب رئيسي بين إيران وتركيا.

 وفي الوقت نفسه، توقفت مكاسب الأسعار مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية. 

ونشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يوم الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في العالم زادت بنحو 660 مليون برميل مما كانت عليه قبل الوباء.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% لتستقر عند 1835.38 دولارًا/ للأوقية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع، ومدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بأوكرانيا وروسيا. وفي أثناء ذلك، قلصت توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مكاسب الأصول غير المدرة للعائد.

النصف السوق مخاطر روسيا إيران انفجار ضرب توقعات مستوى وقف تركيا تحقيق النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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