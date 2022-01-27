انتشار عربات تلقي لقاح كورونا في معرض القاهرة للكتاب

انتشرت عربات تلقي لقاح فيروس كورونا في أرجاء معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتوافد عليها العديد من المواطنين منذ صباح اليوم الأول من انطلاق فعاليات المعرض.

وتوافد مئات المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».