صبرى فواز: تجربة مشاركتى فى 4 أعمال مرة واحدة لن تتكرر

قال الفنان صبرى فواز، إن تجربة أدائه أربع شخصيات خلال العام الماضى لن تتكرر فيما بعد، مؤكدا أنه يشارك فى عمل درامى واحد خلال هذا العام.

وأضاف فواز خلال لقائه في ندوة "طرح السنين والكتابة" فى القاعة الرئيسية؛ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، أن فترة الانتقال من كفر الشيخ إلى الإسكندرية والقاهرة فيما بعد للعمل فى المسرح كانت فترة يصفها بـ"الكحرتة"، خاصة أن العمل فى فرق مسرحية خاصة بالهناجر هى فترة غنية حيث قام بإخراج أعمال مسرحية لقصور الثقافة رغم أنها فترة بالغة الصعوبة ولكن من هونها عليه زوجته عزة موسى.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم «5» قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين «نشر عام» 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب أجنبي» 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال،

ووسائل تعليمية، كتاب تعليمي مدرسي» 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب إسلامى وتراث» 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعـدد الناشرين المصريين «كتاب أكاديمي» 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين «كتاب صوتي» 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة 53، من معرض القاهرة، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم.