الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنانة ولاء فريد

ولاء فريد
ولاء فريد

توفيت الفنانة ولاء فريد ظهر اليوم، وتم تشييع جثمانها ودفنها بمسقط رأسها بنها، وذلك بعد أكثر من عام من وفاة ابنها الوحيد من السيناريست محمد الحموي، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان محمود عامر وفاة الفنانة الراحلة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلًا: “توفيت إلى رحمه الله تعالى.، الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل. فى بنها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

ولاء فريد حاصلة على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعضوة في نقابة المهن التمثيلية، وشاركت الفنانة الراحلة في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، فضلا عن أعمالها المسرحية، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 66 عملا، من أشهرها فيلم الحريف للمخرج محمد خان، فيلم 10 على 10 للمخرج محمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأفلام منها خطة الشيطان، بنت مشاغبة جداً واللعب بالنار.

كان آخر أعمالها مسرحية “هي في حياة الرسول” للمخرج أحمد الكحلاوي، والتي شارك في بطولتها عدد من النجوم من بينهم أحمد ماهر، نهال عنبر وناهد رشدي، تأليف سراج الدين عبدالقادر، وكانت تدور أحداثها حول دور النساء في حياة النبي محمد، ومعاملاته مع زوجاته وبناته.

أبرز أعمالها مسلسل "أحلامك أوامر" مع ماجدة زكى، و"أسلحة دمار شامل" مع هالة صدقى، و"اختطاف" مع مصطفى فهمى ودلال عبدالعزيز، وفوازير "جيران الهنا" بطولة نادين، و"المرأة في الإسلام"

ومن أعمالها السينمائية أفلام "الحريف" للزعيم عادل امام، "امرأة بلا قلب" بطولة سهير المرشدى، و"صانع النجوم" بطولة محمود ياسين وسهير رمزى، و"الأقمر" بطولة نور الشريف ونادية لطفى، و"10/10" بطولة مديحة كامل ويحيى الفخرانى، و"دقة زار" بطولة فريد شوقى وسهير البابلى، و"خطة الشيطان" بطولة سهير رمزى وكرم مطاوع وغيرها.

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