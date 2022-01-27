ارتفاع معظم بورصات الخليج بفضل صعود أسعار النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الخميس مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات بفعل مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 89 سنتا أي واحدًا بالمائة إلى 90.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو واحدًا بالمائة أيضًا إلى 88.22 دولار.

وأسعار الخام حافز قوي للأسواق المالية في الخليج، وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 0.5 بالمائة بدعم من قفزة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمائة بعد إعلانه أمس الأربعاء عن زيادة الربح السنوي 34 بالمائة.

لكن فرح مراد المحللة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي، قالت إن الأسهم في دبي قد تشهد مزيدًا من التصحيح كما حدث في وقت سابق من الشهر في غياب تحفيز واضح وزيادة الإقبال على المخاطرة عالميًا مع ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو التشديد.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمائة بعدما تراجع 1.6 بالمائة خلال الجلسة، وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول ذو الثقل مستقرًا بعدما تراجع أربعة بالمائة.

واقترح البنك خفض توزيعات الأرباح النقدية هذا العام، لكن صافي ربحه لعام بأكمله ارتفع نحو 19 بالمائة إلى 12.53 مليار درهم (3.41 مليار دولار).

وقال محلل: "التوزيعات التي اقترحها البالغة 0.70 درهم للسهم أقل من 0.74 درهم التي دفعت في 2020".

وأغلق مؤشر قطر على ارتفاع 0.2 بالمائة. وتقدم سهم مصرف قطر الإسلامي واحدًا بالمائة في حين صعد سهم صناعات قطر 0.7 بالمائة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالسعودية مستقرا بعد جلسة متقلبة، وهبط سهم مصرف الراجحي 07 بالمائة في حين ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي 1.4 بالمائة.

والبورصة المصرية مغلقة بسبب عطلة رسمية.



فيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق

الأوسط:

السعودية.. أغلق المؤشر مستقرًا عند 12179 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 8734 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.5 بالمائة إلى 3188 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 12509 نقاط.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 بالمائة إلى 1808 نقاط.

عمان.. تقدم المؤشر 0.1 بالمائة إلى 4171 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 في المائة إلى 7991 نقطة.