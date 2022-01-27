الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نزهة النفوس والافكار».. أحدث إصدارات دار الكتب والوثائق بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، الجزء الثاني من موسوعة (نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار) لابن داود الدمشقي، المتوفَّي سنة 856هـ، عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب. 

والكتاب هو موسوعة ضخمة تتبع الحيوان والنبات والأحجار في البيئة العربية مرتبة على حروف المعجم، مع تقسيم الحيوان إلى دواب، وطير، وهوام وحشرات، وحيوان ماء، وتقسيم النبات إلى أشجار، ونبات ليس له ساق، وتعود طرافة هذه الموسوعة إلى ما يلي:

أولًا: سعتها وأنها تشمل الحيوان والنبات والأحجار، وكل فرع من هذه الفروع يجعله العلماء في مؤلف خاص، نبات أو حيوان أو أحجار.

ثانيًا: أن أسلوب الكاتب ليس أسلوبًا علميًا جافًا كأسلوب العلماء، وليس أسلوبًا أدبيًا جزلًا كأسلوب الأدباء في عصره، وإنما جمع بين دقة الأسلوب العلمي ورقة الأسلوب الأدبي، فجاء التعبير بأسلوب سهل بسيط، وعذب رقراق.

ثالثًا: أن الكاتب يعرض لاسم الحيوان أو النبات أو الحجر من كافة الجوانب: اللغوية، والتاريخية، والعلمية، فيذكر مثلًا الاسم العلمي للحيوان، وقد يتعرض لأسمائه في اللغات الأخرى، والبيئة التي يعيش فيها، وعاداته، وغذائه، وفوائده الطبية، وقد يعرض لفوائد كل جزء منه، ثم يذكر حكم الشرع في تناوله على المذاهب المختلفة، وإن كان من الحيوانات التي ذكرها القرآن يشير إلى ذلك، ويؤيد كلامه بآراء المفسرين، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبًا ما يذكر بعض المواقف الطريفة عنه، والتي تؤكد قدرة الله تعالى في خلقة، كما في غيرة ذكور القرود على الإناث، وأن القنفذ عندما يخرج لطلب الفاكهة كالعنب مثلًا يهز الشجرة فتتساقط العناقيد، فيأكل حتى يشبع، وإن كان له أطفال فإنه يتمرغ فيما تبقى فيلتصق العنب بالشوك ليأكله أطفاله عند عودته، وغيرها من الحكايات الطريفة التي زخر بها الكتاب.

ويتناول الجزء الثاني من الموسوعة من حرف الصاد، وحتى حرف الغين، ومن بين نماذج المواد التي يعرضها المؤلف في هذا الجزء:  

ـ حيوان حرف الصاد بشكل عام: الصُّرَد، والصقر، والصرصور، ومن النبات: الصفصاف، والصمغ، والصندل، والصبر، والصعتر، ومن المعادن والأحجار: الصدف، وحجر الصنونو، والصيني.

- حيوانات حرف الضاد: الضبع، والضب، والضفدع، ومن أشجاره الضرو، ومن نباتاته الضريع، ومن المعادن الضيب من أسماء اللؤلؤ.

ـ حيوان حرف الطاء: الطاووس والطيطوى، ومن الأشجار: الطرفاء والطلح والطرخون، ومن المعادن والأحجار حجر الطلق. 

اصدارات دار الكتب والوثائق نزهة النفوس والافكار صدر حديثا موسوعة نزهة النفوس الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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