الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 وفاة و7609 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و330 حالة. 

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 7609 إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و183ألفًا و402 إصابة، مشيرة إلى شفاء 3458 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و90 ألفًا و815.
ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 28 ألفًا و509 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و195 ألفًا و483 شخصًا.

وفي سياق متصل، ووفق الترتيب الجديد، حلّ العراق هو بالمرتبة 27 عالميًا، والأولى عربيًا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتعليقًا على الارتفاع الكبير في إصابات كورونا، وانتشار "أوميكرون" الواسع، قال مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي، مع الأسف البلاد عامة وكركوك خاصة، تشهد ارتفاعًا مخيفًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخاصة أوميكرون، حيث يبلغ معدل الإصابات اليومي في كركوك مثلًا ألف حالة، ولهذا قررنا تعطيل الدوام الرسمي والمدرسي في المحافظة لعدة أيام لتخفيف حدة الموجة، لكننا نأمل أن يستأنف الدوام الأسبوع القادم".

وأضاف المسئول الصحي العراقي أنه "ثمة تفش واسع النطاق لمتحور أوميكرون في البلاد، الذي يمتاز بسرعة انتشاره لكن لحسن الحظ مضاعفات الإصابة به عامة هي أخف وطأة قياسًا بالمتحورات السابقة، حيث نشهد مثلًا عوائل بأكملها أصيبت به لكنها والحمد لله تتماثل للشفاء خلال أيام قليلة".

العراق الصحة كورونا اللقاح

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