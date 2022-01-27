الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمانات «حماة الوطن» بالمحافظات تشارك في احتفالات عيد الشرطة الـ70

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

شاركت أمانات حزب حماة الوطن  بالمحافظات المختلفة في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70،  وأجرت عدة الزيارات لمديريات الأمن في مختلف المحافظات لتهنئة رجال الشرطة.

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جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

واحتفلت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد سامح عطوة، بعيد الشرطة.

وزار وفد أمانة الحزب مديرية أمن بورسعيد، لتهنئة اللواء حسني عبد العزيز، مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد، حضور قيادات المديرية.

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وحضر اللقاء اللواء محمد الحمصي، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء مدحت عبد الرحيم، حكمدار مديرية أمن بورسعيد.

وبناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، احتفلت أمانة محافظة الجيزة، برئاسة النائب نافع عبد الهادي، بعيد الشرطة الـ 70.

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وزار وفد أمانة الحزب، ضم المحاسب عصام نحمده، مساعد أمين الحزب بالمحافظة، واللواء الدكتور حامد الهدهد، أمين التنظيم، والأستاذ محمد قنديل، أمين العلاقات العامة، مديرية أمن الجيزة.

وهنأ الوفد قيادات مديرية الأمن، بعيد الشرطة، تقديراً لجهودهم المبذولة وتضحياتهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار في الشارع المصري.

فيما احتفلت أمانة محافظة الأقصر، برئاسة العمدة علاء راجح بعيد الشرطة الـ 70.

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وأهدت أمانة الحزب بالأقصر، درعًا تذكاريًا للعميد ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد عبدالله عارف، وكيل الإدارة، وأمناء شرطة الإدارة، تقديراً لجهودهم المبذولة وتضحياتهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار داخل البلاد.

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كما كرمت الأمانة، رئيس مباحث الأقصر المقدم محمود حامد، والمقدم أحمد زكريا مأمور قسم القرنة، والرائد أحمد الضبيعي، والنقيب مصطفى عبدالرازق، والكابتن محمد عبدالفتاح، والكابتن أبو الحجاج سعدي.

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واحتفلت أمانة الدقهلية، برئاسة المهندس علاء السعدني،  بعيد الشرطة الـ 70.

وزار وفد من أمانة الحزب مديرية أمن الدقهلية وقسم شرطة أول المنصورة وقسم شرطة ثان المنصورة ومركز شرطة المنصورة، لتهنئة رجال الشرطة البواسل بعيدهم.

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وضم الوفد الأستاذ خالد المرسي، أمين العلاقات العامة بالأمانة، والدكتور عبدالرحمن سلام، أمين الشباب بالمحافظة، والأستاذة نجوى عمارة، أمين حقوق الإنسان، والدكتور لطفي الرفاعي، أمين أمانة الصحة، والأستاذة يونا عبدالرازق، والأستاذة ماريانا مجدي، من أمانة المجالس النيابية.

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وقدم الوفد باقات معايدة لرجال الشرطة وورد، تقديراً لدورهم الكبير في حفظ الجبهة الداخلية لمصر وتوفير الأمن والأمان لأهلها.

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حماة الوطن الفريق جلال الهريدي الحزب بورسعيد مصر محافظة شرطة العلاقات العامة

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وائل لطفي

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