الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مخدرات

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تمكنت سلطات مطار القاهرة، اليوم الخميس، من إحباط محاولة راكب مصري تهريب كمية من العقاقير والمواد المخدرة «ترامادول» لداخل البلاد أثناء قدومه من إيطاليا.

وعن التفاصيل، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية «إيركايرو» القادمة من دولة إيطاليا، اشتبه فى راكب مصري قادم من إيطاليا يتحرك بعربة الحقائب مسرعا، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي.

وبتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 200 قرص من عقار «الترامادول» المخدر مخبأة بين طيات الملابس، فقرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2022 ضد الراكب.

الجمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة المواد المخدرة المخدرات

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وائل لطفي

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