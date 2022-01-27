5 مصابين في اصطدام ميكروباص بشونة رمال على صحراوى البحيرة

أصيب 5 أشخاص -ركاب ميكروباص- في حادث مروع على الطريق الصحراوي بمنطقة النوبارية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص ما تسبب في اصطدامه بشونة رمال ملقاة على جانب الطريق.

وتسبب الحادث في إصابة 5 من مستقلى السيارة بإصابات مختلفة تم نقل المصابين مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وجار تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وشونة رمال بالكيلو 48 إتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور قسم غرب النوبارية إصابة كلا من (عمرو غنيم عبد القادر ٢٤ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد عوني أحمد ٣١ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد محمد سند ٣٢ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبد الحميد الصباغ ٢٨ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ودينا محمود فاقد ٢٢ سنة مقيمة طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.