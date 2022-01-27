الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في اصطدام ميكروباص بشونة رمال على صحراوى البحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص -ركاب ميكروباص-  في حادث مروع  على الطريق الصحراوي بمنطقة النوبارية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص ما تسبب في اصطدامه بشونة رمال ملقاة على جانب الطريق. 

وتسبب الحادث في إصابة 5 من مستقلى السيارة بإصابات مختلفة تم نقل المصابين مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وجار تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وشونة رمال بالكيلو 48 إتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور قسم غرب النوبارية إصابة كلا من (عمرو غنيم عبد القادر ٢٤ سنة مقيم  طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد عوني أحمد ٣١ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد محمد سند ٣٢ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبد الحميد الصباغ ٢٨ سنة مقيم طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ودينا محمود فاقد ٢٢ سنة مقيمة طنطا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية حادثا جراحات اليوم الواحد شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

«الأرصاد» تعلن عن حالة الطقس غدًا: شديد البرودة

إعلان تخصصات ومعايير اختيار المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. الحكومة ترد

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

بنى سويف تستقبل 55 سائحًا ألمانيًا على متن الباخرة كراون فيجن

مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان