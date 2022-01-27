الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بسيارة أمام محكمة أبشواى بالفيوم

حريق نشب بسيارة
حريق نشب بسيارة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، من السيطرة علي حريق شب بسيارة أثناء تواجدها بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي، بالقرب من محكمة إبشواي الجزئية دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في سيارة، أثناء توقفها أمام محكمة أبشواي الجزئية إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للسيارة. 

وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

الحماية المدنية الفيوم حريق أبشواي محكمة إبشواي الجزئية

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وائل لطفي

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