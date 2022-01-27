الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انتشار مروري لتسهيل الحركة في محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

انتشر العديد رجال المرور، في محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام البوابات الرئيسية للدخول من الخارج منذ الساعات الأولى من افتتاح المعرض في يومه الأول، وذلك لتسهيل حركة المرور والمواطنين من الخارج، وعدم حدوث تكدس أمام البوابات وتسهيل حركة السير.

 

 

 

كما تم فرض كردون أمني بامتداد الأبواب الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في منتصف الطريق لتنظيم سير السيارات من محيط المعرض، خاصة بعد أن تم تخصيص عدد من خطوط المواصلات لتوصيل المواطنين أمام البوابات ولمنع تكدسهم أمام المعرض.
انطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

أفراد المرور معرض القاهره الدولي للكتاب لتسهيل حركة المرور تكدس أمام البوابات وتسهيل ح حركة سير السيارات

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وائل لطفي

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