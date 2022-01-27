الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 5 إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم

اسعاف نقل المصابين
اسعاف نقل المصابين

تجري النيابة العامة بالفيوم، اليوم الخميس، تحقيقاتها في إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي. 

  وكان 5 شخاص قد أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال على طريق "القاهرة – الفيوم الصحراوي"، بين بوابة الرسوم ومدخل محافظة الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

و تلقى مركز شرطة طامية بلاغ  يفيد  بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، بين البوابات، بسبب السرعة الزائدة، وإصابة ركاب السيارة بإصابات متنوعة.

وعلى الفور انتقل ضباط شرطة مركز طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من تامر ربيع عبد الهادي، 49 سنة، ومحمود عبد المنعم محمد، 40 سنة، وربيع عبد المنعم محمد، 40 سنة، ومحمد ماضي عبد الغني، 35 سنة، وثابت عبد المنعم أحمد، 40 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

النيابة العامة الفيوم انقلاب سيارة سيارة ربع نقل القاهرة الفيوم الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

صلاح يطلق الاحتفالات.. وسائل إعلام عالمية تحتفى بفوز مصر على كوت ديفوار

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى في جنوب سيناء

تشييع جثمان الكاتب الصحفى ياسر رزق إلى مثواه الأخير (فيديو)

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

«التخطيط» ترصد تطور تصنيف مصر في مؤشر مكافحة الفساد خلال 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود