التحقيق في إصابة 5 إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم

تجري النيابة العامة بالفيوم، اليوم الخميس، تحقيقاتها في إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

وكان 5 شخاص قد أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال على طريق "القاهرة – الفيوم الصحراوي"، بين بوابة الرسوم ومدخل محافظة الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

و تلقى مركز شرطة طامية بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، بين البوابات، بسبب السرعة الزائدة، وإصابة ركاب السيارة بإصابات متنوعة.

وعلى الفور انتقل ضباط شرطة مركز طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من تامر ربيع عبد الهادي، 49 سنة، ومحمود عبد المنعم محمد، 40 سنة، وربيع عبد المنعم محمد، 40 سنة، ومحمد ماضي عبد الغني، 35 سنة، وثابت عبد المنعم أحمد، 40 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.