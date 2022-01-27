الخميس 27 يناير 2022
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محافظات

محافظ المنيا يوجه بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

رؤساء مراكز المنيا
رؤساء مراكز المنيا يتابعون نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، الى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بقرية ابيوها، شملت تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرية، والذي يضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين)، ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي.

وفي نفس السياق، تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، الموقع المقترح لإقامة مأخذ لمحطة مياه الشرب بجنوب مدينة ملوي، بحضور ممثلي هندسة الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإصلاح الزراعي، وأملاك الدولة.

وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال التطوير خلال الأجتماع الأسبوعي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة والذي عقد اليوم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، لتحديد المواصفات والمساحات المطلوبة لعمل حصر شامل لتوفير أراضي تمهيداً لإقامة مواقف سيارات، ونقاط إطفاء، وأسواق، بالقري الرئيسية التابعة لكل مركز من المراكز المستهدفة، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات والامكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة المتابعة الميدانية متابعة معدلات التنفيذ اللواء اسامة القاضي

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