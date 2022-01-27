الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط ترويج 420 طربة حشيش في الإسكندرية والشرقية

المضبوطات
المضبوطات

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، الخميس، ترويج 420 طربة حشيش جرى ضبطها بحوزة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي الإسكندرية والشرقية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (الإسكندرية- الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتي قسمي شرطة (ثالث المنتزه – أول العاشر من رمضان) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمديرية أمن الإسكندرية ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بحوزة (شخصين، أحدهما له معلومات جنائية) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

مديرية أمن الشرقية

تم ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى –2 هاتف محمول)، بحوزة (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫200٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الحشيش عناصر إجرامية الإسكندرية الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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