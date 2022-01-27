الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

8 مصابين فى 3 حوادث ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في 3 حوادث سير متفرقة بطرق محافظة بني سويف، الأول إثر تصادم سيارة أجرة تاكس بدراجة نارية بالطريق الدائري بقرية بني هارون، والثاني إثر إنقلاب دراجة نارية بدائري الفشن جنوب المحافظة، والثالثة انقلاب توك توك بعزبة جليل بمركز سمسطا وجرى  نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة وبلا المركزى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمدينة  الفشن، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن المصابين هم: عبد الله جمال سيد،  19 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، و عبد الرحمن جمال سيد، 9 سنوات، مصاب جروح و كدمات، و جمال سيد عباس، 60 سنة، مصاب جروح و كدمات.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة أجرة تاكسي بدراجة نارية بالطريق الدائري بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: سلامه سيد شعبان، 20 سنة،  مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، و أحمد سيد محمد، 18 سنة، مصاب باشتباه  كسر بالساق اليسرى، و سعيد عادل محمد، 21 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدمين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وفي الحادث الثالث أصيب شخصان فى حادث انقلاب توك توك بعزبة جليل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة المحافظة، وتبين أن المصابين وهم مبروكة رمضان محمد 50 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وهدية محمد حسان 29 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج ومقيمون بقرية زاوية الناوية بمركز ببا وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف وزارة الصحة محافظة بني سويف مستشفى بني سويف انقلاب توك توك تصادم سيارة طريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

صلاح يطلق الاحتفالات.. وسائل إعلام عالمية تحتفى بفوز مصر على كوت ديفوار

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى في جنوب سيناء

تشييع جثمان الكاتب الصحفى ياسر رزق إلى مثواه الأخير (فيديو)

«التخطيط» ترصد تطور تصنيف مصر في مؤشر مكافحة الفساد خلال 10 سنوات

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود