8 مصابين فى 3 حوادث ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في 3 حوادث سير متفرقة بطرق محافظة بني سويف، الأول إثر تصادم سيارة أجرة تاكس بدراجة نارية بالطريق الدائري بقرية بني هارون، والثاني إثر إنقلاب دراجة نارية بدائري الفشن جنوب المحافظة، والثالثة انقلاب توك توك بعزبة جليل بمركز سمسطا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة وبلا المركزى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمدينة الفشن، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن المصابين هم: عبد الله جمال سيد، 19 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، و عبد الرحمن جمال سيد، 9 سنوات، مصاب جروح و كدمات، و جمال سيد عباس، 60 سنة، مصاب جروح و كدمات.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة أجرة تاكسي بدراجة نارية بالطريق الدائري بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: سلامه سيد شعبان، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، و أحمد سيد محمد، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، و سعيد عادل محمد، 21 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدمين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وفي الحادث الثالث أصيب شخصان فى حادث انقلاب توك توك بعزبة جليل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة المحافظة، وتبين أن المصابين وهم مبروكة رمضان محمد 50 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وهدية محمد حسان 29 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج ومقيمون بقرية زاوية الناوية بمركز ببا وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.