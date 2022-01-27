بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط تاجر بالنقد الأجنبى فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين داخل البلاد على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بالعملة المحلية للمتهم الثانى بداخل البلاد بالبريد، ثم يقوم بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر (3) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى النقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.