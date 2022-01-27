«الكهرباء»: 6 شركات توزيع تقدم خدمات تركيب العدادات الذكية في 27 محافظة
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطتها في تنفيذ منظومة العدادات الذكية تستهدف تركيب العدادات، في نطاق 6 شركات توزيع من بين 9 شركات تغطي 27 محافظة كمرحلة تجريبية.
- خطة مشروع تركيب العدادات الذكية
يتم تركيب العدادات في نطاق 6 شركات توزيع وتأجيل 3 شركات للمرحلة الثانية.
يُستهدف تغيير جميع العدادات إلى ذكية والتي تُقدَر بحوالي 40 مليون عداد خلال 10 سنوات.
و جاء نصيب شركات التوزيع من المرحلة الأولى:
1- شركة شمال القاهرة: 53 ألف عداد بمنطقتي العبور- مدينة نصر.
2- شركة جنوب القاهرة: 50 ألف عداد بمنطقتي 6أكتوبر- الشيخ زايد
3- شركة الإسكندرية: 39 ألف عداد بمنطقتي وسط الإسكندرية – برج العرب
4- شركة القناة: 50 ألف عداد العاشر من رمضان
5- شركة جنوب الدلتا: 30 ألف عداد بمنطقة طنطا .
6- شركة مصر الوسطى: 28 ألف عداد بمنطقتي المنيا- أسيوط.
- فائدة العدادات الذكية للمواطن
1- تحديد الاستهلاك الفعلي بدون زيادة أو نُقصان.
2- التغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وانتظام عملية قراءة العدادات.
3- التحكم في الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء.
4- التخلص التدريجي من زيارات القراء والمحصلين.
5- تزود العدادات بخاصية الحصول على كافة معلومات الاستهلاك الفعلي.
6- إمكانية الشحن عن بُعد وتعامل مُميكن دقيق لتجنب أخطاء العنصر البشري.
7- يتميز العداد بكفاءة عالية تُطِيل من عمر الأجهزة الكهربائية وتحافظ عليها.
8- تسهيل وتيسير طرق السداد على المشتركين.
9- تتم المحاسبة بنفس أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك المُتعامل بها حاليًا دون أي زيادة في أسعار الكهرباء.