الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء»: 6 شركات توزيع تقدم خدمات تركيب العدادات الذكية في 27 محافظة

العداد
العداد

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطتها في تنفيذ منظومة العدادات الذكية تستهدف تركيب العدادات، في نطاق 6 شركات توزيع من بين 9 شركات تغطي 27 محافظة  كمرحلة تجريبية.

- خطة مشروع تركيب العدادات الذكية
 يتم تركيب العدادات في نطاق 6 شركات توزيع وتأجيل 3 شركات للمرحلة الثانية.
يُستهدف تغيير جميع العدادات إلى ذكية والتي تُقدَر بحوالي 40 مليون عداد خلال 10 سنوات.
و جاء نصيب شركات التوزيع من المرحلة الأولى:
1- شركة شمال القاهرة: 53 ألف عداد بمنطقتي العبور- مدينة نصر. 
2- شركة جنوب القاهرة: 50 ألف عداد بمنطقتي  6أكتوبر- الشيخ زايد
3- شركة الإسكندرية: 39 ألف عداد بمنطقتي وسط الإسكندرية – برج العرب
4- شركة القناة: 50 ألف عداد العاشر من رمضان 
5- شركة جنوب الدلتا: 30 ألف عداد بمنطقة  طنطا .
6- شركة مصر الوسطى: 28 ألف عداد بمنطقتي المنيا- أسيوط.


- فائدة العدادات الذكية للمواطن 


1- تحديد الاستهلاك الفعلي بدون زيادة أو نُقصان. 
2- التغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وانتظام عملية قراءة العدادات. 
3- التحكم في الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء. 
4- التخلص التدريجي من زيارات القراء والمحصلين. 
5- تزود العدادات بخاصية الحصول على كافة معلومات الاستهلاك الفعلي. 
6- إمكانية الشحن عن بُعد وتعامل مُميكن دقيق لتجنب أخطاء العنصر البشري.
7- يتميز العداد بكفاءة عالية تُطِيل من عمر الأجهزة الكهربائية وتحافظ عليها.
8- تسهيل وتيسير طرق السداد على المشتركين.
9- تتم المحاسبة بنفس أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك المُتعامل بها حاليًا دون أي زيادة في أسعار الكهرباء.

الكهرباء شركات توزيع خدمات تركيب الذكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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