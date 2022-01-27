«الكهرباء»: 6 شركات توزيع تقدم خدمات تركيب العدادات الذكية في 27 محافظة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطتها في تنفيذ منظومة العدادات الذكية تستهدف تركيب العدادات، في نطاق 6 شركات توزيع من بين 9 شركات تغطي 27 محافظة كمرحلة تجريبية.

- خطة مشروع تركيب العدادات الذكية

يتم تركيب العدادات في نطاق 6 شركات توزيع وتأجيل 3 شركات للمرحلة الثانية.

يُستهدف تغيير جميع العدادات إلى ذكية والتي تُقدَر بحوالي 40 مليون عداد خلال 10 سنوات.

و جاء نصيب شركات التوزيع من المرحلة الأولى:

1- شركة شمال القاهرة: 53 ألف عداد بمنطقتي العبور- مدينة نصر.

2- شركة جنوب القاهرة: 50 ألف عداد بمنطقتي 6أكتوبر- الشيخ زايد

3- شركة الإسكندرية: 39 ألف عداد بمنطقتي وسط الإسكندرية – برج العرب

4- شركة القناة: 50 ألف عداد العاشر من رمضان

5- شركة جنوب الدلتا: 30 ألف عداد بمنطقة طنطا .

6- شركة مصر الوسطى: 28 ألف عداد بمنطقتي المنيا- أسيوط.



- فائدة العدادات الذكية للمواطن



1- تحديد الاستهلاك الفعلي بدون زيادة أو نُقصان.

2- التغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وانتظام عملية قراءة العدادات.

3- التحكم في الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء.

4- التخلص التدريجي من زيارات القراء والمحصلين.

5- تزود العدادات بخاصية الحصول على كافة معلومات الاستهلاك الفعلي.

6- إمكانية الشحن عن بُعد وتعامل مُميكن دقيق لتجنب أخطاء العنصر البشري.

7- يتميز العداد بكفاءة عالية تُطِيل من عمر الأجهزة الكهربائية وتحافظ عليها.

8- تسهيل وتيسير طرق السداد على المشتركين.

9- تتم المحاسبة بنفس أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك المُتعامل بها حاليًا دون أي زيادة في أسعار الكهرباء.