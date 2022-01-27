رغم ارتفاع الإصابات.. الدنمارك تلغي جميع قيود كورونا مطلع فبراير

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، أن كوبنهاجن تعتزم إلغاء جميع قيود مكافحة فيروس كورونا تقريبا ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من حالات الإصابة المرتفعة.

ولن يتعين على الدنماركيين ابتداء من الأول من فبراير المقبل ارتداء الكمامات أو إظهار دليل على تلقى اللقاح في معظم الأماكن.

وتتبع حكومة فريدريكسن تعليمات لجنة السيطرة على الأمراض، التي أوصت بإلغاء الاجراءات الطارئة التي تم فرضها لمواجهة الجائحة.

ووصفت فريدريكسن هذه الخطوة بأنها حدث مهم، وقالت" نحن نقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعرفها قبل جائحة كورونا"، مضيفا أن تغطية التطعيم المرتفعة أثبتت أنها " سلاح قوي".

يشار إلى أن أكثر من 80% من تعداد سكان الدنمارك حصلوا على اللقاح، فيما حصل نصف الدنماركيين بالفعل على جرعة تنشيطية.

وسوف يتم الابقاء على الاختبار الإلزامي لبعض القادمين للدنمارك. ولم يصبح الخضوع للاختبار والإجراءات الاحترازية الأخرى إلزامية ولكن مازال يوصى باتباعها.

وتعنى هذه الخطوة أنه يمكن للملاهي الليلية استئناف نشاطها الطبيعي ابتداء من الشهر المقبل، كما يمكن تنظيم الفعاليات الكبرى.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة، فإن متحور أوميكرون الذي أصبح مهيمنا الآن، يسبب تسجيل حالات أقل خطورة في الدنمارك، حيث أن أعداد المرضى في وحدات الرعاية الصحية والذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي منخفضة نسبيا.

وتسجل الدنمارك حالات إصابة قياسية منذ أيام.

فيما سجلت إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 362 مليونا و130 ألفا و423 حالة، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و626 ألفا و91 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 72 مليونا و909 آلاف و527 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 40 مليونا و85 ألفا و116 حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ24 مليونا و560 ألفا و93 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 876 ألفا و60 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ624 ألفا و717 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 491 ألفا و127 حالة.