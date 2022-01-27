الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل دهسه جرار زراعي في العياط

جثة طفل
جثة طفل

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل دهسه جرار زراعي في مدينة العياط أمس الأربعاء. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وباشرت تحقيقاتها مع السائق المتهم. 

كان طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته، بعدما صدمه جرار زراعي في العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ في قرية كفر عمار بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن جرارا زراعيا صدم طفل 5 أعوام، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، ونقلت الجثة إلى مستشفى العياط.

وتحفظت القوات على السائق لسماع أقواله حول الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة دفن جثة طفل جرار زراعي العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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