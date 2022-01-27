الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

السعودية: حالتا وفاة و4738 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و4738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة السعودية في نشرتها الدورية بشأن الوضعية الوبائية في المملكة، أنه قد تماثل للشفاء 4973 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 825 حالة.

وبينت نشرة الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 670997 وحالات التعافي 622087 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8929 حالة.

ونوهت الوزارة إلى أن إجمالي الجرعات المعطاة ضد فيروس كوفيد 19 بلغ 56 مليون و246 ألفًا و714 جرعة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.

وكانت السعودية سجلت أمس الأربعاء، 3 حالات وفاة و4526 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تماثل 5772 مصابا للشفاء التام.

هذا، وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم، أن أكثر من 358.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و966801.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت في نشرتها الأسبوعية إلى  أن مستوى الخطر المرتبط بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا» لا يزال مرتفعًا، إذ سُجل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي، وحذرت من أنه بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا.

وقالت المنظمة إن أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء.

ولفتت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل 20% الأسبوع السابق، وأضافت أن معدل العدوى العام يرتفع "بشكل بطيء".

وتحدثت أيضًا عن أربعين ألف وفاة جديدة، وهو عدد مستقر مقارنة بالأسبوع الماضي، وفق وكالة "فرانس برس".

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السعودية وزارة الصحة فيروس كورونا وفيات إصابات كورونا

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