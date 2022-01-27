استقرار تام وسيارات إغاثة.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والطريق الدائري

يشهد الطريق الدائري استقرارا تاما في حركة مرور السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل ودار السلام والتقاطع مع طريق الأوتوستراد، حتى مناطق القطامية والقاهرة الجديدة.

كما تستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمنطقة مدينة السلام والمرج حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، ثم مناطق مسطرد والقومية وصولا إلى مناطق المعتمدية وصفط اللبن.

أيضا تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة المنيب والكونيسة في الجيزة، و محور المريوطية، ومناطق صحاري الأهرام وأكتوبر.

وتشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.