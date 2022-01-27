تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، عن أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات والذي وصلته أمس، وذلك على خلفية إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم، وهو ما قلص شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل المواد الخام.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط اليوم بعد ارتفاعه أمس إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014، عندما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أعلى من 90 دولار للبرميل.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار النفط أمس، جاء في الوقت الذي تراجع فيه مخزون النفط في أكبر مركز مستودعات بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي ليصل إلى أقل مستوى له في مثل هذا الوقت من العام منذ عشر سنوات.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 86.68 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع حتى الساعة الواحدة و35 دقيقة ظهرًا بتوقيت سنغافورة.

وتراجع خام برنت القياسي بنسبة 0.8% إلى 89.28 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، وكان السعر قد وصل أمس إلى 90.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

يأتي ذلك فيما قال نايف عبدالله المسيحل، نائب وزير الطاقة السعودي للتخطيط الاستراتيجي، إن الاستثمارات العالمية في مشروعات إنتاج النفط تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 30%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسيحل، قوله خلال منتدى الاستثمار لليابان ومجلس التعاون الخليجي، إن العالم يحتاج إلى نمو الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الطبيعي بمعدل 5% سنويًا لتلبية الطلب المتوقع على المدى القصير حتى عام 2025، مضيفًا، أنه بدون هذه الاستثمارات فمن المحتمل أن تشهد سوق النفط المزيد من التقلبات.