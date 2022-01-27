العراق: تفاصيل اجتماع التيار الصدري و«الإطار التنسيقي».. اليوم

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل عقد اجتماع هام في العاصمة بغداد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات "الإطار التنسيقي".

وذكرت وكالة "بغداد اليوم"، إن الإطار التنسيقي، كشف عن عقد اجتماع مهم في العاصمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ونقلت الوكالة عن القيادي في الإطارعلي الفتلاوي، إن اجتماعًا مهمًا وحاسمًا سوف يُعقد بين قيادات الإطار التنسيقي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لغرض حسم ملف تشكيل الكتلة الأكبر وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الفتلاوي، أن اجتماع الإطار التنسيقي مع الصدر، سيكون حاسمًا ونهائيًا، وسيبلغ الإطار أنه مع مشاركة كل أطرافه في الحكومة الجديدة، وبخلاف ذلك لا مشاركة، وسيكون التوجه نحو المقاطعة أو المعارضة، و"لا خيار ثالث لنا".