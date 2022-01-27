«فايكينج العالمية والمقاولون العرب» تدشنان الباخرة العملاقة «أوزوريس» بنهر النيل

دشنت شركة فايكينج العالمية للسياحة أحدث منشآتها السياحية العملاقة بنهر النيل، الباخرة فايكينج أوزوريس، و أعطى إشارة التدشين السيد تونى هوفمان نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المصنعة للفندق العائم، وذلك بترسانة المعصرة التابعة للشركة.

شهد مراسم التدشين محمد البنا، و شريف البنا رئيس شركة فايكينج نايل كروز إيجيبت، والدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة رئيس قطاعات المشروعات الكهروميكانيكية والتصنيع، والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي مدير إدارة ترسانة المعصرة المنفذة للأعمال، و مهندسي و مشرفي و عمال الشركة.

وأعرب رئيس شركة المقاولون العرب، عن بالغ سعادته بالانتهاء من تصنيع هذه الوحدة النهرية داخل ترسانة الشركة، مضيفا أن ذلك المشروع يعد دليلا على الاستقرار الذى تشهده مصر، و جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، و الحكومة المصرية، فى جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر ، وأضاف أن أبناء المقاولون العرب استطاعوا تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، ووجه التحية و التقدير لكافة العاملين بالترسانة.

- أبرز تفاصيل ومواصفات الباخرة فايكينج أوزوريس

وتعد الباخرة فايكينج أوزوريس أحدث المنشآت السياحية بنهر النيل، وهى بطول كلى يبلغ 72 متر ،وعرض 14.5متر، وارتفاع 10.30 متر، و يصل وزنها إلى 750 طن، وتضم 41 غرفة وسويت ، وقد تم إنشائها بإشراف من هيئة الإشراف البحرية الدولية اللويدز ريجيستر الإنجليزية، وتعد واحدة من الواجهات السياحية والاستثمارية العالمية فى الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة طبقا لمتطلبات هيئة الملاحة النهرية المصرية .

وعقب التدشين، وقعت فايكينج العالمية والمقاولون العرب خطاب نوايا لبناء 2 فندق عائم جديد ،من نفس السلسلة العملاقة بترسانة المعصرة والتي تعد الترسانة الوحيدة بالقاهرة التي تصنع هذا النوع من الفنادق العائمة لامتلاكها أحدث المعدات، كما تتوافر بها الخبرات العالية فى هذا المجال والتي تكونت على مدار ما يقرب من 40 عاما.

وتمتلك الترسانة رافع سفن حمولة 1600 طن، بالإضافة إلى التقنيات الفنية التي تمتلكها ترسانة المعصرة والتي تجعلها رائدة فى هذا المجال ، وتعتبر الترسانة إحدى القلاع الصناعية بشركة المقاولون العرب، بجانب تاريخها العريق فى صناعة الفنادق والمطاعم العائمة والعائمات وإجراء أعمال الصيانة المتكاملة للوحدات النهرية، إلى جانب مشاركتها فى تصنيع وتركيب القطاعات المعدنية للمشروعات الكبرى والقومية التي تقوم بها الشركة، كما قامت بتنفيذ ما يقرب من 90 فندقاً عائماً ومطعم سياحي خمس نجوم، وبارجات نقل البضائع والأتوبيسات النهرية والعائمات واليخوت واللنشات والقاطرات والأوناش العائمة حمولات حتى 150طن، و تصنيع 4 أتوبيسات نهرية لجمهورية السودان ، وتصنيع وتوريد عبارتين نهريتين للعمل بدولة غانا.