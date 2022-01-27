«ضمن الموجة 19».. إزالة 19 تعدٍ على الأراضي بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع قوات أمن كفر الشيخ، من شن حملة مكبرة لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 19 يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وقال جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، إن حملات الإزالة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ 19 قرار إزالة تعد، منهم 13 قرار إزالة تعد بالبناء تابعة للهيئة العامة للطرق والصرف بمساحة 2203 متر مربع، و6 قرارات تعدي على أرض زراعية بمساحة 5 قيراط و2 سهم تابعة الصرف، لافتًا إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتسليم الأرض لجهة الولاية.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تعليمات محافظ كفر الشيخ، مناشدًا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من رؤساء القري، لرصد أي مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة بشكل يومي ومستمر.