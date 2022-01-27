إيطاليا.. 87% من المواطنين أكملوا دورة التطعيم ضد كورونا

أظهرت بيانات حكومية إيطالية، أن عدد المواطنين الذين أكملوا دورة التطعيم الأولية ضد كورونا، ارتفع ليصل لنحو 47.1 مليون شخص، أي ما يعادل 87% من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 11 عامًا.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية، يقدر عدد الإيطاليين الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا 31.14 مليون نسمة، أي ما يعادل 52.5% من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 12 عامًا.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من مليون طفل ضمن الفئة العمرية من 5 أعوام وحتى 11 عامًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا، أي ما يعادل 30% من إجمالي هذه الفئة العمرية، بينما أكمل 332 ألفًا الدورة التطعيمية، أي ما يعادل 9%.

ووأظهرت البيانات الإيطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد- 19، نقلتها وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية، أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الإيجابية الحالية المؤكدة والمتعافين والضحايا منذ بداية الأزمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 10 ملايين 383 ألفًا و561، ساهم الوباء في حصد أرواح 144 ألفًا و770 منهم.

كما أظهرت أن عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة تراجع مقارنة بالأمس بمقدار 26 مريضًا ليبلغ اليوم 1665 مريضًا، وأيضًا الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد خروج 36 مريضًا، ليصبحوا 20 ألفًا و1.

وأوضحت أن المتعافين من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 7 ملايين 522 ألفًا و210، بعد الإعلان عن شفاء 139 ألفًا و421 بين أمس واليوم.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.