الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

Sky Sports: مصر أول من هدد شباك الأفيال وحسمت الفوز فى النهاية

فوز مصر على كوت ديفوار
فوز مصر على كوت ديفوار

قالت قناة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية، الأربعاء، إن محمد صلاح حسم فوز منتخب مصر على نظيره الإيفواري بعد نجاحه في تسديد ركلة الجزاء الأخيرة، ليتأهل منتخب الفراعنة إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

أشارت القناة، في تقرير لها تعليقًا على فوز الفراعنة على فريق الأفيال إلى أن مصر تأهلت بهذا الفوز إلى ربع نهائي كأس الأمم لمواجهة المغرب الأحد المقبل بعد فوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح، حيث تسبب إهدار إريك بايلي لركلة الجزاء في فوز منتخب مصر بينما نجح صلاح في تسجيل الفوز من ركلة الجزاء الأخيرة لتنتهي المباراة 5 مقابل 4 لصالح الفراعنة.

وقالت القناة الرياضية إن مدافع مانشستر يونايتد إريك بايلي أهدر ركلة الترجيح والتي تصدى لها الحارس محمد أبوجبل بقوة بعد أن حل مكان محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير كانت مصر أول من هدد شباك الأفيال عندما سدد المهاجم عمر مرموش تسديدة قوية في بداية المباراة، وكذلك هجمة محمد صلاح التي كادت أن تؤدي إلى هدف محقق للفريق المصري.

وفي وقت مبكر من الشوط الثاني، سدد المصري عمرو السولية كرة قوية على مرمى منتخب كوت ديفوار كادت تمنح الفريق التقدم، بحسب سكاي سبورتس بجانب هجمة قوية أخرى لتريزيجيه، وكذلك محمد شريف الذي خاض المباراة في بداية الوقت الإضافي والذي أصيب في غضون ثلاث دقائق من نزوله لأرض الملعب، كما تصدى الحارس بدرا سانجار لتسديدة زيزو القوية في الدقيقة 98.

وأشار التقرير إلى تحقيق المنتخب المصري عدة هجمات قوية طوال المباراة، لكن الأمر انتهى بالذهاب لركلات الترجيح ونجح في اقتناص الفوز ليتأهل على حساب كوت ديفوار مجددًا.

محمد صلاح مصر كأس الأمم الأفريقية الكاميرون فريق الأفيال الفراعنة إريك بايلي

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