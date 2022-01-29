يقتل كل عام 300 ألف سيدة.. كيف تواجه الدولة سرطان عنق الرحم؟

كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، من مرض سرطان عنق الرحم الذي تتوفى بسببه أكثر من 300 ألف سيدة سنويًا، مشددة على ضرورة الكشف المبكر عن المرض، والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

ويُصنف سرطان عنق الرحم كرابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات حول العالم، كونه يمثل ثلث وفيات السرطان العالمية، وهناك طرق فحص فعالة لاكتشاف السيدات المحتمل إصابتهن بالمرض في المستقبل، واكتشافه فيمرحلة مبكرة.

قال الدكتور محمد عبد الجواد، أخصائي علاج الأورام، إن سرطان عنق الرحم يُعد واحدًا من من أخطر أنواع الفيروسات انتشارًا في الجهاز التناسلي للسيدات، وقد تظهر أعراض المرض في بعض الأحيان، والبعض الآخر يعانين فيها السيدات دون أي أعراض واضحة.

وأكد أيضًا خلال حديثه مع “الدستور”، على أهمية الكشف المبكر للسيدات عن فيروس الورم الحليمي البشري، والذييعتبر سببًا رئيسيًا في إصابتهم بسرطان عنق الرحم، وأهمية الكشف عنه تكمن في الاطلاع على الأعراض غير الواضحة لدى السيدات المصابات.

يُذكر أن هناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، يتحور منها 14 سلالة شديدة الخطورة، وتكون مسؤولة عن الإصابة بسرطان عنق الرحم، فأعراض العدوى تبدأ في الظهور خلال عامين من الإصابة، وتشتد خطورتها في الجسد تدريجيًا، حتى تندمج مع الخلايا، وتتطور إلى سرطان عنق الرحم.

وأشار الطبيب إلى أعراض سرطان عنق الرحم، التي تظهر في هيئة نزيف حاد خلال فترة الدورة الشهرية، أو النزيف بعد الجماع مباشرة، وآلام الحوض، فضلًا عن الشعور بألم أثناء التبول، مؤكدًا أنه فور هذه الأعراض، يجب التوجه على الفور إلى أقرب طبيب مختص، للكشف عن سبب حدوث النزيف، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن حقيقة الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وتابع: "هناك أيضًا إفرازات كريهة الرائحة تنبعث من المهبل، وقد تكون في أغلب الأحيان من ضمن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم، لذا يجب الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، والذي يتم تلقيحه للفتيات في أعمار تتراوح من 9-14 سنة قبل بدء النشاط الجنسي، وعبارة عن جرعتين بفاصل ستة أشهر.

وفي الفترة الماضية، ناشدت الوزارة بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرحم لتسهيل عملية العلاج، والحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، موضحة مواعيد عمل الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، التي يمكن زيارتها يوميًا ماعدا الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكن الاطلاع على مكان الوحدة المناسبة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن عام 2018 شهد تشخيص ما يقدر بنحو 570 ألف سيدة بسرطان عنق الرحم في جميع دول العالم، وتوفيت على إثره نحو 311 ألف سيدة، وارتبطت ٩٩٪؜ من حالات سرطان عنق الرحم بالعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة (HPV)، وهو فيروس شائع للغاية ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ونوهت المنظمة إلى أن اختبار عنق الرحم هو الواقي الوحيد من الإصابة بالسرطان، من خلال سحب عينة من هذا الجزء من الجسد، للبحث عن الخلايا التي يمكن أن تصبح سرطانية، ومن الضروري خضوع السيدات لهذا الاختبار بشكل منتظم كل ٣ سنوات، بدءً من سن 21 وحتى سن 65.