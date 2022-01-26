الخميس 27 يناير 2022
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سياسي

شريف سبعاوى يهنئ المنتخب الوطنى بالتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

البرلماني الكندي
البرلماني الكندي ونائب وزير السياحة والرياضة، شريف سبعاوي

هنأ البرلماني الكندي ونائب وزير السياحة والرياضة، شريف سبعاوي، منتخب مصر بعد تأهله للدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون، بعد فوزه على المنتخب الإيفواري.

وأشاد البرلماني شريف سبعاوي بالروح المعنوية، والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون اليوم، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنيًا للمنتخب التوفيق في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي الشقيق فى دور الثمانية، مؤكدًا أن الرياضة تساهم في بناء علاقات صداقة قوية بين الشعوب.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

يذكر أن منتخب مصر تأهل  إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وتعادل منتخب مصر ومنافسه كوت ديفوار سلبيًا في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

وجاء تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الأول برصيد 6 نقاط، حيث خسر بهدف أمام منتخب نيجيريا بالجولة الأولى، فيما فاز بالنتيجة ذاتها على منتخبي غينيا بيساو والسودان في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

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