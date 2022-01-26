للأمهات الحائرات.. منيو طعام صحي ليوم كامل مناسب للأطفال

منذ بلوغ الطفل سن الست أشهر تواجه الأم حيرة كبيرة حول الأطعمة المناسبة التي يمكن أن تقدمها للطفل في هذا السن الحديث من غير أن تسبب ضرر له، كما أنها تحاول جاهدة تقديم أفضل الحلول الصحية للطفل، وفي السطور التالية، نقدم "مينو" لطعام صحي في يوم كامل ومناسب للأطفال الأقل من عام فيما أكثر، وفق موقع “dailymail”.

وجبة الفطار:

بيض بالخضروات:

المكونات:

2 بيضة بلدي

معلقة صغيرة من كلًا من شبت كثبرة بقدونس

فلفل

بطاطس

كوسة

كمون

الطريقة:

باستخدام المبشرة، نقوم ببشر البطاطس حتى نحصل على القوام المناسب ونكرر الطريقة نفسها مع الكوسة، وفي وعاء نخفق البيض مع البطاطس والكوسة، ونضع القليل من الفلفل المقطع إلى قطع ضغيرة جدًا، وهذا بالطبع بعد تجربة جميع المكونات كُل على حدا، وإضافة القليل من الكمون، على نار هادئة ننتظر الخليط حتى تمام التسوية وفي النهاية نضع البقدونس للتزين.

وجبة الغذاء:

قطع فراخ

كوسة

جزر

كمون

رشة ملح للأطفال الأكبر من عام

شوفان

نشا

طريقة التحضير:

باستخدام محضرة الطعام نفرم جميع المكونات معًا، ونحاول الحصول على القوام الذي نريده باستخدام الماء، ونقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع حتى يتمكن الطفل من مسكها ومحاولة أكلها بنفسه، وعلى نار هادئة، وباستخدام دهنه سمنة، نضع المكونات ونتركها حتى تمام النضج.

وجبة العشاء:

يمكن أن نقدم في العشاء ألوان مختلفة من الطعام، مثل البطاطا المسلوقة أو المشوية، وكذلك الزبادي بالشوفان والموز، وغيرها من الخيارات الخفيفة التي يمكن أن تقدم في وجبة العشاء، كما أنه يمكن أن نقدم الخضروات والفاكهة في صورة سناك للأطفال على مدار اليوم، وبين الوجبات، حتى يصبح المجموع في النهاية خمس وجبات للطفل الصغير، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الطفل ومنحه القيم الغذائية التي يريدها.