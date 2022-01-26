الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة نصر تطرح أحدث أغانيها «أنا كوين» من ألبوم «برة المقارنة» (فيديو)

مروة نصر
مروة نصر

طرحت المطربة مروة نصر، منذ قليل، أحدث أغانيها بعنوان “أنا كوين” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “برة المقارنة”.

وتعاونت مروة نصر في أغنية “انا كوين” مع كل من الشاعر الغنائي علي حسين والمحلن أحمد مداح و الموزع الموسيقي كريم حسن و مهندس الصوت مصطفي رؤوف .

وكانت المطربة مروة نصر طرحت مؤخرا أغنية “النهايات انواع” من كلمات الشاعر الغنائي أسامة الوكيل وألحان سامر ابو طالب.

كلمات أغنية “النهايات أنواع”

كلنا فى حياة بعضنا فترات كلنا حكايات

ناس سابوا وناس بنسبها ساعات نحزن اوقات

وبنوعد على قد مانوعد تسرقنا سنين حلفت نبعد

نفترق حتى بدون سلامات

نهايات انواع دى حكاية آخرها ضياع

وحكاية أساسها خداع

و نهايات انواع دى حكاية نصيبها وداع

بنبيع وساعات بنتباع

فى ثوانى القرب بيتحول فجأة لاوجاع

ديما بتكون حلوة البدايات مفيهاش أزمات

وبنرسم بالأيام صورة لأجمل نهايات

وبنحلم من غير مابنحسب نتقابل مع واقع اصعب

وتملي بتخدعنا الحسابات

نهايات انواع دى حكاية آخرها ضياع

وحكاية أساسها خداع

وحكاية بطلها من الأول إنسان بياع

نهايات انواع دى حكاية نصيبها وداع

بنبيع وساعات بنتباع

فى ثوانى القرب بيتحول فجأة لاوجاع

مواقع التواصل موسيقى عبد الواحد طالب طرح أغنية مصطفي محمد شعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

مصرع وإصابة 8 فى تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية - القاهرة»

«أمطار وصقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

المحافظات تواجه الطقس العاصف بغرف عمليات وحملات لإزالة تراكمات الأمطار

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود