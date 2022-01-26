مروة نصر تطرح أحدث أغانيها «أنا كوين» من ألبوم «برة المقارنة» (فيديو)

طرحت المطربة مروة نصر، منذ قليل، أحدث أغانيها بعنوان “أنا كوين” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “برة المقارنة”.

وتعاونت مروة نصر في أغنية “انا كوين” مع كل من الشاعر الغنائي علي حسين والمحلن أحمد مداح و الموزع الموسيقي كريم حسن و مهندس الصوت مصطفي رؤوف .

وكانت المطربة مروة نصر طرحت مؤخرا أغنية “النهايات انواع” من كلمات الشاعر الغنائي أسامة الوكيل وألحان سامر ابو طالب.

كلمات أغنية “النهايات أنواع”

كلنا فى حياة بعضنا فترات كلنا حكايات

ناس سابوا وناس بنسبها ساعات نحزن اوقات

وبنوعد على قد مانوعد تسرقنا سنين حلفت نبعد

نفترق حتى بدون سلامات

نهايات انواع دى حكاية آخرها ضياع

وحكاية أساسها خداع

و نهايات انواع دى حكاية نصيبها وداع

بنبيع وساعات بنتباع

فى ثوانى القرب بيتحول فجأة لاوجاع

ديما بتكون حلوة البدايات مفيهاش أزمات

وبنرسم بالأيام صورة لأجمل نهايات

وبنحلم من غير مابنحسب نتقابل مع واقع اصعب

وتملي بتخدعنا الحسابات

نهايات انواع دى حكاية آخرها ضياع

وحكاية أساسها خداع

وحكاية بطلها من الأول إنسان بياع

نهايات انواع دى حكاية نصيبها وداع

بنبيع وساعات بنتباع

فى ثوانى القرب بيتحول فجأة لاوجاع