الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: نواصل أعمال شفط مياه الأمطار بجميع الطرق

متابعات ميدانية لأعمال
متابعات ميدانية لأعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

 أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار أولا بأول بالطرق العامة والرئيسية بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين في ظل موجة الطقس السيئ.

وفى هذا الصدد، تفقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة عدد من الشوارع الرئيسية بمركزى الباجور وأشمون للوقوف على الحالة العامة ومتابعة مجهودات رفع تجمعات الأمطار، رافقة رؤساء الوحدات المحلية لمركزى الباجور وأشمون.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وتأمين خلايا الإنارة بصفة دورية وتغيير التالف منها ، فضلا عن التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بالأعمدة وقص وتقليم الأشجار بالطريق حفاظاً على أرواح المواطنين ،  بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى لدفع المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط في البؤر الأكثر تجمعا للمياه لتخفيف الأثار الناجمة عن الأمطار.

 وعلى هامش الجولة ، تابع السكرتير العام أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء بالوحدة المحلية بسنتريس للوقوف على أخر المستجدات والإطمئنان على إنتظام سير العمل لضمان إنجاز المهام المطلوبة فى أسرع وقت، فضلا عن متابعة أعمال الإنشاءات بالمجمع الخدمى والزراعى بسنتريس ، بالإضافة إلى تفقد أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد  خطوط مياه الشرب بطريق ( القناطر – شبين الكوم) بداية من "البوابة القبلية بسنتريس وحتى قرية دهب "  بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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