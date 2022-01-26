الأربعاء 26 يناير 2022
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سياسي

«ماعت» تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه النازحين السوريين

أيمن عقيل رئيس مؤسسة
أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين داخلياً، خاصة في شمال سوريا، والتي تتعرض لموجة من البرد الشديد والثلوج الكثيفة ضربت المخيمات في شمال غرب سوريا والتي لازالت مستمرة.

ويعاني أكثر من 1.5 مليون مواطن سوري يعيشون في الخيام التي انهار جزء كبير منها وأصبح غير قابل للسكن، إضافة إلى معاناة اللاجئين الذين يعيشون في لبنان والأردن، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أقل مما كانت عليه في 40 عاماً لتصل إلى 14- درجة مئوية أو أقل.

ووفقا للبيانات الواردة لمؤسسة ماعت من مخيمات اللاجئين في الشمال السوري فقد توفي - حتي الآن- أكثر من 15 طفل تجمدا من جراء هذه الموجة، وتأسف مؤسسة ماعت تجاهل المجتمع الدولي للظروف المأساوية التي يعيشها اللاجئين نتيجة العوامل البيئية والتي تمثل خطر حقيقي على سكان المخيمات بسبب عدم توافر الإمكانيات للتعامل مع الظروف المناخية سواء في فصل الصيف حيث الحرارة العالية أو في فصل الشتاء حيث العواصف الثلجية والأمطار والطقس البارد الذي يؤدي في كثير من الأحيان لوفاة العديد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتؤكد مؤسسة ماعت أن الصور والتقارير المروّعة القادمة من مخيمات اللاجئين والنازحين في شمال شرق سوريا تُظهر عجز المجتمع الدولي على توفير أدنى معايير حقوق الإنسان لهؤلاء النازحين الهاربين من لهيب الحرب، مطالبة المجتمع الإنساني بتقديم مساعدات غير مشروطة لملايين الأشخاص اللاجئين والمشردين داخلياً في سوريا، بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.

ومن جانبه، حذر أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت من الوضع الإنساني المروع الذي يعاني منه النازحين السوريين، حيث يموت الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية في المخيمات الخاصة بالنازحين. داعياً الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر وأصحاب المصلحة الآخرين التحرك على الفور لمنع وقوع كارثة إنسانية أخرى في سوريا، ومن أجل إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص خاصة الأطفال وكبار السن الذين يكافحون من أجل البقاء في خيام واهية في درجات حرارة تحت الصفر.

حقوق الانسان شمال شرق سوريا مخيمات اللاجئين فصل الشتاء شمال غرب سوريا الشمال السوري فصل الصيف مؤسسة ماعت للسلام والتنمية

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