الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على سجن فى الحسكة

سوريا الديمقراطية
سوريا الديمقراطية

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي في تغريدة على تويتر إن القوات التي يقودها الأكراد استعادت بالكامل السيطرة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من هجوم تسبب في هروب سجناء من تنظيم داعش ومقتل العشرات.
 

وأكد المتحدث أن جميع مقاتلي تنظيم داعش استسلموا بعد ساعات من استسلام 500 في أعقاب اشتباكات ببعض المباني.


ولم يرد في البيان ذكر لعدد 850 طفلا وقاصرا حوصروا في تبادل إطلاق النار عندما بدأت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من قوات أمريكية، اقتحام السجن يوم الإثنين.
وعبرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية عن خوفها على مصير القصر الذين يعيشون إلى جانب نحو خمسة آلاف سجين بالسجن المكتظ.
وسجن الصناعة هو أكبر منشأة تحتجز فيها قوات سوريا الديمقراطية ألوف السجناء. ويقول أقارب كثير من السجناء إنهم أُلقي القبض عليهم بتهم واهية بسبب مقاومتهم التجنيد الإجباري لقوات سوريا الديمقراطية.
وتنفي قوات سوريا الديمقراطية هذه المزاعم.

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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