وزير العدل يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل التعاون الثنائى

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، ظهر أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة نظيره العراقي القاضى سالار عبد الستار وزير العدل - بجمهورية العراق والوفد المرافق له.

وضم الوفد المرافق كلا من الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير العراق والوكيل زياد خليفة خزعل، والمستشار بشار أحمد محمد ومدير مكتب الوزير محمد خليل سلمان، والقنصل القانوني الدكتور عمر سبهان حمد ومسئول الملف الثنائي مصطفى أحمد عبد الرضا ومسئول المراسم أحمد محمد سامي، وبحضور كل من المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء سُبل التعاون الثنائي بين الجانبين فى مجالات شتى فى ضوء العلاقات المميزة التى تربط البلدين الشقيقين وكذا بحث سُبل تفعيل اتفاقية المساعــدة المتبادلــة والتعــاون القانونـي والقضائـي بين حكومة البلدين الشقيقين ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل فى البلدين.

وأثنى الوزير العراقى على التطوير المتلاحق فى مِرفق القضاء المصرى ورحب بفتح أفق التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين.