3 وزراء يتفقدون جناح شباب قمة المناخ في معرض الكتاب (صور)

افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

تشارك في المعرض، مؤسسة “شباب بتحب مصر”، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستقبل الجناح، كلًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، والذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الأحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.

نائبة التنسيقية مرثا محروس تشارك في جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام بجزر القمر الإتحادية ممثلة عن البرلمان المصري

وشاركت النائبة مرثا محروس عضو، مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الثامنة للمجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي أقيم بدولة جزر القمر الاتحادية، ممثلة عن مجلس النواب، بحضور ورعاية رئيس جزر القمر السيد الغزالي عثمان ، والسيد ضهير ذو الكمال وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وكان في استقبال الوفود البرلمانية رئيس مجلس النواب استدرون عبده، الذي قدم الورود ترحيباً بهم في بلاد القمر.

كما مثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير زيد الصبان مدير إدارة أفريقيا، وعدد كبير من البرلمانيين العرب والأفارقة والمنظمات العربية والدولية.