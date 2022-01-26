الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر 2022 وكيفية الاستفسار عن الأعراض والعزل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تصدر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر، قائمة محركات البحث على منصات الإنترنت في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد ضمن سلسلة متحورات كورونا "كوفيد 19"، وحرص الكثير من المواطنين على التلقيح لوقاية أنفسهم وتخفيف حدة الأعراض في حالة إصابتهم.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2022

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية طريقة التسجيل في لقاح كورونا في مصر عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على كافة المواطنين يرصدها "الدستور" عبر الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.
  • كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة.
  • إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.
  • تحديد الفئات المستهدفة.
  • وضع وسيلة للتواصل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
  • تحميل بطاقة الرقم القومي.
  • الضغط على زر الحفظ.
  • الحصول على رقم الطلب المسجل.
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أرقام الاستفسار عن أعراض وأماكن العزل 

كما خصصت وزارة الصحة والسكان في مصر، خطوط ساخنة لاستقبال استفسارات المواطنين للاستفسار عن الأعراض وأماكن العزل التابعة لوزارة الصحة والاستعلام عن حالة طلب لقاح كورونا ومكان وموعد الحصول على اللقاح للتيسير على كافة المواطنين والحد من الزحام في المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وحددت الوزارة أرقام "115" و "111" و "15335"  لتلقي الاستفسارات على مدار اليوم من خلال مجموعة مميزة من الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية للتعامل مع مرضى كورونا في كافة مستويات المرض خاصة الراغبين في العزل المنزلي.

أعراض متحور أوميكرون الجديد 2022

  • ارتفاع درجات الحرارة.
  • احتقان في الحلق.
  • سيلان في الأنف.
  • العطس المستمر.
  • صداع الرأس.
  • التعب الشديد .
  • الشعور المستمر بالإرهاق.
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