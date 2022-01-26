المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعى المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية بالقاهرة علاء الزيود، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله الواسعة اليوم الأربعاء، في فقدٍ ومصابٍ أليم.

وكتب الزيود، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "فقدت الصحافة المصرية والعربية اليوم، رمزاً من رموز الكتابة الصحفية السياسية، ومنظّراً صحفياً صاحب مدرسةٍ مهنيةٍ اقترنت به وبإسلوبه الصحفي المتميز، الذي سيبقى ماثلاً في سجلّه الزاخر بالعطاء".

وتابع المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية بالقاهرة: "وإذ يغادرنا اليوم الصديق والأخ العزيز الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، إثر نوبةٍ لم تمهله الكثير، فإن العزاء وجب لمصر ولعائلته وأسرة صحيفة الأخبار والوسط الصحفي المصري، بهذا الفقد والمصاب".

وأضاف: "لا يغيب عن البال نقاوة ياسر وحديثه القومي وعروبيته الصادقة، كما كان دوماً بطبعه اللطيف وهدوئه على الصعيد الشخصي، واتزانه ووعيه وموضوعيته ومهنيته الغالبة في حديثه وخط قلمه وكتاباته".

وتخرج رزق من كلية الإعلام جامعة القاهرة في العام 1986، وبدأ حياته المهنية محررا بمؤسسة "أخبار اليوم"، ثم عمل محررا عسكريا ومحررا لشؤون الرئاسة بالمؤسسة نفسها، وتولى في العام 2005 رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون.

وأسهم الراحل خلال توليه رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون في تطوير العمل الصحافي بها، وقدم من خلال مقالاته المتميزة الكثير من المعالجات للعديد من مشكلات وهموم المواطن.

وبعد ست سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة، شغل رزق رئاسة تحرير صحيفة "الأخبار" المصرية العريقة في يناير من العام 2011.

وفي شهر أغسطس من العام 2012 شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، والتي استمر فيها لمدة تزيد عن العام، قبل رئاسته لمجلس إدارة "أخبار اليوم".

وفي وقت سابق، نعت نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق.