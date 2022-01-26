الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مدبولي» و«عبدالدايم» يتفقدان جناح «الأزهر» بمعرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53)، والذي جاء تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وحرصا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على تفقد جناح الأزهر، مشيدين بما يحتويه الجناح من كتب وإصدارات قيمة وبأركانه التي تمثل جميع قطاعات الأزهر الشريف.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الضويني، أن مشاركة «الأزهر» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي انطلاقًا من أهمية التواصل مع جميع فئات المجتمع؛ وتعريفهم بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف، فضلًا عن ترسيخ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭالحوار وقبول الآخر.

وتأتي مشاركة «الأزهر» في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة السادسة على التوالي، ويتواجد جناح «الأزهر» بقاعة التراث رقم (4)، في الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

كما تفقد المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.

ورافق رئيس الوزراء في الجولة التفقدية، الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكان في استقبال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحاز جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على إعجاب جميع الزائرين من ضيوف المعرض. 

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف الدكتور نظير عياد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزيرة الثقافة

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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